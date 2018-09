Ի՞նչ է ասել ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանն իրականում

Հայասստանում ԱՄՆ դեսպանատնից ներկայացրել են այսօրվա ֆրենչայզինգի համաժողովի ընթացքում դեսպանի Միլսի և լրագրողների ճեպազրույցի սղագրությունը՝հայերեն թարգմանությամբ՝ հույս հայտնելով, որ դրանով կկանխվի դեսպանի խոսքի սխալ մեկնաբանության հետագա տարածումը:

Question: Recently we are hearing lots of assessment and comments from Russian officials concerning the situation in Armenia. Don’t you think that this is pressure on Armenia and interference in Armenia’s internal affairs? I mean the statements by Lavrov and others.

Հարց. Վերջին օրերին, վերջին շրջանում հաճախ կարելի է Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի ներքին իրավիճակի հետ կապված գնահատականներ լսել: Չե՞ք կարծում որ դա ճնշում է Հայաստանի նոր իշխանությունների նկատմամբ և միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին: Նկատի ունեմ Լավրովի հայտարարությունները և այլ:

Ambassador: I have seen those comments. It is for the Armenian government to respond to comments from the Russian government. Our view remains that there has been a need for a thorough and fair investigation into the events of March 2008, and it is important that that investigation be carried out in accordance with the rule of law and Armenian due process.

Դեսպան. Տեսել եմ այդ գնահատականները, արձագանքները: Հայաստանի կառավարությունը պետք է արձագանքի այդ մեկնաբանություններին [Այս նախադասության բառացի թարգմանությունը հետևյալն է. Ռուսաստանի կառավարության մեկնաբանություններին արձագանքելը Հայաստանի կառավարության գործն է:] Մեր դիրքորոշումը եղել և մնում է այն, որ մարտի 1-ի դեպքերի մասով պետք է մանրակրկիտ և օբյեկտիվ քննություն իրականացվի և կարևոր է որ այս քննությունը իրականացվի իրավունքի գերակայության և Հայաստանի պատշաճ իրավական գործընթացների շրջանակում:

Question: Trade relations between Armenia and the United States – how they are evolving now – what obstacles do you see for them now?

Հարց. Առևտրային հարաբերությունները ինչպես են զարգանում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև: Ի՞նչ խոչընդոտներ եք տեսնում այս պահին:

Ambassador: Well, we’re here today for a very important development in the US-Armenian trade relationship. And that is a one-day conference that the Embassy is sponsoring to bring together Armenians interested in franchise opportunities with US corporations and businesses. And I think it shows that we believe there are real opportunities here, for US businesses and for Armenian businesses to prosper together in the new Armenia. This conference today brings together over 50 Armenian government and business people as well as representatives from several major US companies to talk about franchise and business opportunities here. So as I said we believe there are real opportunities for business and trade that will benefit both sides, and we are encouraging the government to continue to work to help improve and develop Armenia’s business climate. Business climate, the investment climate, can be fragile. And all it takes is one government mistake or a bad law, or a bad decision and investors can be scared away. That’s why I hope the government will continue to pay attention to the environment it is creating for business and investment here.

Այսօր մենք այստեղ են մեկ կարևոր զարգացում հայ-ամերիկյան առևտրային հարաբերություններում նշանավորելու. այսօր 1-օրյա համաժողով է անցկացվում դեսպանության հովանու ներքո, որի շրջանակում մեկ հարկի տակ են հավաքվում ամերիկյան ֆրանշիզային ընկերությունները և հայկական ներդրողները: Սա նշանակում է, որ մենք հավատացած ենք, որ գերազանց հնարավորություններ կան ամերիկյան բիզնեսի, հայկական բիզնեսի համար այստեղ միասին աշխատելու և ծաղկում ապրելու համար: Այսօր այս համաժողովին Հայաստանից մասնակցում են 50-ից ավելի բիզնեսի և կառավարության ներկայացուցիչներ և մի քանի խոշոր ամերիկյան բիզնեսներ, և նրանք այստեղ են միմյանց հետ խոսելու համատեղ ֆրանշիզային գործունեություն ծավալելու հարցերի շուրջ: Ինչպես նշեցի, մենք հավատացած ենք, որ բիզնեսի և առևտրի համար կան իրական հնարավորություններ, որոնք երկուստեք շահավետ են: Եվ մենք քաջալերում ենք Հայաստանի կառավարությանը շարունակել գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված աշխատանքները: Բիզնես միջավայրը, ներդրումային միջավայրը կարող է փխրուն լինել: Կարող է լինել մի վատ որոշում, մի սխալ քայլ և դա կարող է ներդրողներին վախեցնել: Եվ կարծում եմ կառավարությունը կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել գործարար միջավայրի ձևավորման աշխատանքները: