Ինչպե՞ս է մորաքույրը պարել սովորում

«Թույն շաբաթ օր !!!! Միշտ երազել եմ էս երգի տակ պարել I did it !!! coming soon !! Երբ Ժանը իր մորաքրոջը ( բառիս բուն իմաստով՝ մորաքրոջը) պարել է սովորեցնում...»,-գրել է հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանը՝ ներկայացնելով կադրեր «Աֆրո» պարային ստուդիայում իր պարապմունքից:

Հիշեցնենք, որ երիտասարդ դերասան, երգիչ, պարող Ժան Աբրահամյանը նաև պարուսույց է և դերասան Գրեգ Ամատունի հետ հիմնադրած «Աֆրո» պարային ստուդիայում հաճախ է հյուրընկալում հայտնիների՝ նրանց սովորեցնելով ռիթմիկ ու գեղեցիկ շարժումներին: Ժանը հիմնականում պարում է street dance, R&B, countep և այլ ոճերում:

