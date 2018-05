CNN-ի հաղորդավար, հայտնի շեֆ խոհարար Էնթոնի Բուրդենը Parts Unknown հաղորդման շրջանակներում այս անգամ այցելել է Հայաստանի Դիլիջան քաղաք։ Այցելության ընթացքում նրան ուղեկցել է հայտնի System of the down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը։

Նրանք հաղորդման շրջանակներում համտեսել են հայկական ավանդական խոհանոցի ուտեստներ՝ տոլմա, ժենգյալով հաց, խորոված, թանապուր, խաշ և այլն։

Հայաստանի մասին ամբողջական թողարկումը կցուցադրվի վաղը՝ մայիսի 20-ին։