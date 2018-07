Տասից ավել միջազգային ճանաչում ունեցող սոմելիեներ կհամտեսեն հայկական կոնյակն ու գինիները Մոնակոյում

Այս տարի` սեպտեմբերի 3-ին, «ARMENIAN COLLECTION 2018 MONTE-CARLO» ծրագրի շրջանակում Մոնակոյում առաջին անգամ կներկայացվի հայկական կոնյակն ու գինին, որին բացի հատուկ հրավիրված հյուրերից ներկա կլինեն 10-ից ավել միջազգային ճանաչում ունեցող սոմելիեներ, ինչպես նաև տարբեր տարածաշրջաններից հատուկ այս միջոցառման համար կժամանեն Նիս Կոտ դ'Ազուր Պրովանսի, Մարսելի, Մոնակոյի և այլ սոմելիեների միության նախագահներ:

Սա, թերևս, առաջին անգամ է, որ Մոնակոյում ներկայացվելու է հայկական կոնյակն ու գինին ոչ միայն տարածաշրջանի հյուրերին, այլ նաև հատուկ ուշադրության է արժանանալու սոմելիեների, տարածաշրջանի գինեգործների, հյուրանոցների և ռեստորանների ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես նաև ոգելից խմիչքների վաճառքով զբաղվող ընկերությունների, որոնց թվում կլինի Նիս Կոտ դ'Ազուր Պրովանսի սոմելիեների միության հայազգի սոմելիե Վարդուհի Թովմասյանը, ով հանդիսանում է նաև հայկական գինիների մատակարարը Ֆրանսիայում:

Այստեղ ուրախությամբ պետք է նշել այն փաստը, որ այս համտեսին ներկա կգտնվեն Guilheme Boyer –ը և Thierry Billard-ը ում պատկանում են Ֆրանսիայի լավագույն գինիների բացառիկ վաճառքի 90%-ը:

Միջոցառման նպատակը հայկական կոնյակի և գինու հանդեպ ճանաչողություն բարձրացնելը, գործարար կապեր ստեղծելը, փորձի փոխանակում կազմակերպելը, և ամենակարևորը՝ այդ տարածաշրջանում ներկայացված լինելն է:

Ուրախությամբ կարելի է նշել, որ մենք ունենք այդ որակի կոնյակ ու գինի և վսահ լինել, որ այն կբավարարի ամենախստապահանջ սոմելիեների քիմքին:

Միջոցառման հատուկ հյուրը կլինեն աշխարհի լավագույն սոմելիե ճանաչված ֆրանսիաբնակ Արմանդ Մելքոնյանը և այժմ Ֆրանսիայում արագ զարգացող և մեծ ճանաչում ձեռք բերող «Միշելինի 3 աստղ» ռեստորանի ֆրանսիահայ սոմելիե Հակոբ Եսայանը, ով իր կողմից կկազմակերպի նաև master class:

Հյուրերի ցանկը

Mr. A. Hedayat ( President of Association of Sommeliers of Nice Cote d’Azur Provence)

GB vin ( Guilheme Boyer )



Thierry Billard 1995 tvic GB vin het en



Chef sommelier Relais Des Moines ( 1 étoiles )



Chef sommelier restaurants Alain ducasse à la Celle en Provence



Chef sommelier Table de Creissier suisse ( 3 toiles )



Chef sommelier- Joël Robuchon



Meilleur Ouvrier de France -Christian Pechoutre



Meilleur sommelier de France- Gaëtan Bouvier

President of Association of Sommeliers of Marseille

President of Association of Sommeliers of Savoie

President of Association of Sommeliers of Monaco

“Wine Palace Monte-Carlo” members

“Mitton International Wines” Club members

“Confreria de Testa Vin” members (Monaco)

Հիշեցնենք, որ 2018թ.-ի սեպտեմբերի 2-ին և 3-ին Մոնակոյում Վրույր Փենեսյանի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ տեղի են ունենալու Հայաստանի օրերը: Այս մասին Asekose.am-ին ասել էր Վրույր Փենեսյանը՝ նշելով, որ այդ օրերի ընթացքում մասշտաբային միջոցառումներ են նախատեսվում:

