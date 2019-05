Խենթի մաhը. հնդկական «արտ հաուս»՝ հայկական երաժշտությամբ

2017-ի Ռոտերդամի ՄԿՓ-ի Hivos Tiger-ին և Երևանի ՄԿՓ-ի խաղարկային ֆիլմերի մրցույթում Ոսկե Ծիրան մրցանակին արժանացած «Ցանկալի Դուրգա» ֆիլմի ռեժիսոր Սանալ Կումար Սասիդհարանի նոր` « Խենթի մահը» ֆիլմում հնչում է հայ հոգևոր ու աշխարհիկ մոնոդիայի վրա հիմնված երաժշտություն: Բացի այդ՝ ֆիլմում կան Գեղարդում նկարահանված հատվածներ, երաժշտության մի մասն էլ հենց այնտեղ է ձայնագրվել:

«Խենթի Մահը (Unmadiyude Maranam) ֆիլմը Հնդկաստանում կինոքննադատների կողմից որակվել է որպես «եզակի կառուցվածքով հոյակապ քաղաքական ֆիլմ» (Lekshmi Narayanan) և «հնդկական կինոյում գոյություն չունեցող ժանրի ֆիլմ»(Ravi Shanker N):

Հուսով եմ, որ հայ հանդիսատեսն էլ առիթ կունենա դիտելու Հնդկաստանի վավերագիր ուշագրավ իրականությունը ներկայացնող ալեգորիկ ֆաբուլայով այս ասքը (հանդիսականն ակամա գլխավոր հերոս «Խենթ» ՈՒնմադիի և Հիսուսի միջև զուգահեռ է տեսնելու), որը ձևավորված է հնչյունավորող վարպետ Հարիումար Մադհավան Նայրի տիբեթյան գավաթներով և հայ հոգևոր ու աշխարհիկ երաժշտության գոհարներով: This bold, gut-wrenching film has to become more relevant tomorrow and the day after. #HabitatFilmFestival2019» ,-գրել է Լուսինե Հովհաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում՝ ներկայացնելով ֆիլմի թրեյլերը: