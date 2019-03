Asekose.am-ի ընթերցողների խնդրանքով և առաջարկով ներկայացնում ենք նորվեգացի դիվանագետ, հասարակական գործիչ, հաղորդավար Թիմ Սթրեյթի մասնակցությամբ «Կտոր Մը Հայաստան» հաղորդման անգլերեն տարբերակը:

Հետաքրքրվողների համար նշենք նաև, որ պատերին կախված նկարների հեղինակը Վրեժ Թամազյանն է:

Asekose.am presents English version of the program with Tim Straight.

A piece of Armenia: Tim Straight.The land with lots of surprises.

Paintings on the wall by Vrezh Tamazyan