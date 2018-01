Գյուղից մարդ չկա՞ ...Մհերի եվրատեսիլյան երգը՝ պլագիա՞տ

«Սա էլ որերորդ դեպքն է, որ հայ երգիչներն առանց փոքր-ինչ ամոթ զգալու դիմում են էժանագին պլագիատին»,-գրեց բլոգերներից մեկն այն բանց հետո, երբ համացանցում հայտնվեց «Դեպի Եվրատեսիլ» մրցույթի մասնակից Մհերի երգը:

Համացանցի գրեթե բոլոր օգտատերերն են նկատել, որ այն չափից շատ նման է աշխարհահռչակ Queen խմբի Who Wants To Live Forever երգին (հատկապես՝ կրկներգը):

Նմանություն կա ոչ միայն մեղեդիների միջեւ, այլեւ երգի բառերի:

Ի դեպ, Մհերի երգի անունը Forever է:

«Կարծում ես՝ ձեր գյուղից մարդ չկա՞ կամ «պերվայա լեդիին» նվիրված երգի մրցու՞ յթ է, էդ տարբերակները չեն, որ «պլագիատդ» մեզ հրամցնես...»,-գրել է օգտատերերից մեկը:

Առաջարկում ենք լսել երկու կատարումներն ու համեմատել:

Կարդացեք նաև՝ Աղանդավոր չեմ, ընդամենը մի անգամ ասել եմ, որ այդ մարդիկ օգնել են ինձ. Մհեր