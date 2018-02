Մհերը ներկայացրել է իր «Forever» երգի տեսահալովակը, որով պետք է մասնակցի «Դեպի Եվրատեսիլ» մրցույթին:

Հիշեցնենք, որ համացանցի գրեթե բոլոր օգտատերերն են նկատել, որ այն չափից շատ նման է աշխարհահռչակ Queen խմբի Who Wants To Live Forever երգին (հատկապես՝ կրկներգը):