Երբ մարդու ձեռքերը կեղտոտ են, ուզում ա քսի դիմացինի վրա, որ մի քիչ էլ դիմացինից հոտ գա. Լուսինե Բադալյան

Հաղորդավարուհի Լուսինե Բադալյանը ֆեյսբուքյան իր էջում նոր գրառում է կատարել՝ մանիպուլյացիաների չենթարկվելու և գործիք չդառնալու վերաբերյալ:

«Շեքսպիրի ասած՝ Much Ado about Nothing )) Մանիպուլյացիաների չենթարկվելու և գործիք չդառնալու համար՝ պետք էր շատ գիրք կարդալ, ոչ թե ստատուս. եթե դուք դա երբեք չեք արել, բարի եղեք ձեր հեղինակավոր բարբաջանքով գլուխներս չտանել, պարզապես լռեք, սիրուն նկարներ դրեք, նայենք-լայքենք ։) Մանվելին բռնեցին, ազգս ուրախացավ, հիշեց՝ ինչ հրեշ էր, ինչ ասես չասեց, էսօր մանիպուլյացան Մանվելին դարձնում ա հերոս, որին հատուկ բռնեցին, որ հողերը հանգիստ տան )))) ու աշխատում ա, է՜ )))) ժողովուրդ, դուք էդպես ո՞նց եք ապրում՝ 5 րոպեն մեկ ազդեցության տակ ընկնելով ))) հավես ա՞ ))

Ինչպես ասում էր դասականը. դուք լրիվ ոնցոր խառնել եք սաղ: Երբ մարդու ձեռքերը կեղտոտ են, ուզում ա քսի դիմացինի վրա, որ մի քիչ էլ դիմացինից հոտ գա»: