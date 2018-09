Դերասանուհի Սոֆյա Պողոսյանը, ով երբեք չի հաստատել իր և դերասան Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանի միջև եղած սիրավեպի մասին լուրերը, Instagram-ի իր էջում վերջինիս համատեղ լուսանկար է հրապարակել:

«Սեր է երկնքում» (Love is in the air),- լուսանկարին կից գրել դերասանուհին:

Հավելենք, որ ըստ որոշ աղբյուրների՝ դերասաններն արդեն նշանադրվել են: