Հավատում եմ, որ պատերազմներից անդին մենք մի օր կունենանք խաղաղ ու զարգացող երկիր. Նազենի Հովհաննիսյան

Դերասանուհի, հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանն Instagram-ի իր էջում գրել է.

«Թող մեր Հայաստան ու Արցախ աշխարհների առավոտները խաղաղ բացվեն միշտ:

2016 – Nagorno-Karabakh clashes: The Four Day War or April War, began along the Nagorno-Karabakh line of contact on April 1 ... Աշխարհում տեղի ունեցած փաստերի շարքում էր... Միայն այդքանն էր: Ոչ մի բառ նրա մասին, որ մարդիկ խաղաղ քնած էին, երբ ականային «անձրև»-ը սկսվեց խաղաղ գյուղի երկնքում... (

Ես հավատում եմ, որ պատերազմներից անդին մենք մի օր կունենանք խաղաղ ու զարգացող երկիր:



Բարի ծառայություն մեր բոլոր Պաշտպաններին` անցյալ, ներկա և ապագա:

Ես այսօրվա պես հիշում եմ Թալիշի, Մարտակերտի, Մատաղիսի թե Մարտունու այն բոլոր զինվորների աչքերի փայլն ու ոգու ամրությունը` ում պատիվ ունեցա հանդիպելու դիրքերում, և չեմ կարող մոռանալ տպավորությունը, երբ խոսում էին իրենց Հայրենիքից, սիրած աղջիկներից, ընկերներից և... Մայրերից: Մոռանալ չի կարելի. ոչ մի դեպքում:

Նրանց պետք է սիրել, հիշել ու պատվել ամեն վայրկյան: Փառք հերոսներին»:

