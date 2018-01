Քառօրյա պատերազմը հաղթահարած, բայց դասակի հրամանատարի կողմից վիրավորված զինվորի բուժման համար գումար է անհրաժեշտ

Ռուսաստանից վերադարձած և կամավոր բանակ զորակոչված, քառօրյա պատերազմին մասնակցած, այդ ծանր փորձությունը հաղթահարած, իսկ ամիսներ անց՝ հունիսի 24-ին դասակի հրամանատար, լեյտենանտ Ավագ Նահապետյանի կողմից գլխուղեղի հրազենային ծանր վիրավորում ստացած, զինվորական հաշմանդամ Ալբերտ Դալլաքյանին արտերկրում վիրահատելու համար (գլխի պլաստիկ վիրահատություն) գումար է անհրաժեշտ: Որոշ գումար հավաքվել է, մնացել է 19.000 դոլարը:

Հիշեցնենք, որ Վիգեն Սարգսյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում էր արել, որով կոչ էր անում աջակցել 2016 թվականին Արցախում վիրավորված զինծառայող Ալբերտ Դալլաքյանին:

Նշենք, որ «Աջակցության վիրավոր զինվորներին» ֆեյբուքյան էջում ներկայացված են հաշվեհամարները, որոնցով կարելի է օգնել Ալբերտ Դալլաքյանին:

Ստորև ներկայացնում ենք հաշվերահամարները.

24100365620400 AMD Յունիբանկ

1570027895090200 AMD Ամերիանբանկ (ArCa)

For transfer in EUR

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria

SWIFT:RZBAATWW

Benebiciary’s Bank:

UNIBANK, Armenia, SWIFT: UNIJ AM 22

Beneficiary: Ghazaryan Armine

EUR Account No 24100365620402

For transfer in USD

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria

SWIFT:RZBAATWW

Beneficiary’s bank:

UNIBANK, Armenia, SWIFT: UNIJ AM 22

Beneficiary: Ghazaryan Armine

USD Account No 24100365620401

Մանրամասները՝ տեսանյութում