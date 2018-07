Աննախադեպ իրադարձություն է… Սփյուռքի նախարարը հաշվետվություն է ներկայացրել

ՀՀ Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է.

«Սիրելի հայրենակիցներ,

հաշվետու կերպով ձեզ եմ ներկայացնում՝

«Քայլ դեպի տուն» ծրագրին մասնակցելու հայտերն ընդունվել են սահմանված կարգով՝ մինչև հունիսի 30-ը: Աշխարհի տարբեր երկրների հայ համայնքներից ստացել ենք շուրջ 550 հայտ՝ 26 երկրից: Սա աննախադեպ իրադարձություն է, երբ սփյուռքի նախարարությունը միաժամանակ ավելի քան 5 հարյուր մասնակից է ընդունելու նույն ծրագրի շրջանակներում: Հետևաբար, «Քայլ դեպի տուն» ծրագիրը լավագույնս կազմակերպելու և իրականացնելու համար մենք դեռ մեկ ամիս առաջ սկսեցինք համագործակցել «Դասավանդի՛ր Հայաստան» (Teach For Armenia) և «Դեպի Հայք» (Birthright Armenia) կրթական կազմակերպությունների հետ: Վերջիններիս ջանքերով մշակվել է ծրագրի կրթական մասը, իսկ դասընթացներն անցկացնելու համար մեր բազմակողմանի բանակցություններն ավարտվեցին օրեր առաջ, երբ համագործակցության շուրջ սկզբունքային համաձայնության եկանք Հայ-ռուսական համալսարանի (Russian-Armenian University - RAU) հետ: Այսպիսով, Հայ-ռուսական համալսարանը մեզ անվճար հիմունքներով կտրամադրի անհրաժեշտ քանակությամբ լսարաններ, կապահովի դասընթացների համար նախատեսված պայմանները, դե իսկ կրթական գործընթացը կղեկավարեն «Դասավանդի՛ր Հայաստան» և «Դեպի Հայք» կազմակերպությունների մասնագետներն ու ուսուցիչները:

Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ մասնակիցների քանակը չափազանց մեծ է լինելու՝ մենք սկսեցինք նաև բանակցություններ վարել այլ կազմակերպությունների հետ: Արդյունքում Converse Bankը և ggտաքսին պատրաստակամություն հայտնեցին համալրելու ծրագրի հովանավոր-թիմակիցների շարքերը՝ այդպիսով մեծ աջակցություն ցուցաբերելով մեզ: Ասեմ, որ մենք բաց ենք նաև նոր առաջարկների համար. միայն ու միայն ուրախ կլինենք ընդլայնելու մեր թիմը:

Հիշեցնեմ, որ ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը (Սփյուռքի նախարարություն/ Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia) օգոստոսի 10-24-ը իրականացնելու է «Քայլ դեպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագիրը, որը նախատեսված է 13-21 տարեկան սփյուռքահայ պատանիների և երիտասարդների համար: Ծրագիրն ունի երկու բաղադրիչ` կրթական և ճանաչողական: Կրթական բաղադրիչը ներառում է հայոց լեզվի արագացված ուսուցման դասընթացներ (արևելահայերեն և արևմտահայերեն):

Ծրագրի ճանաչողական մասը նախատեսում է մասնակիցների այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, ինչպես նաև մի շարք առաջատար ուսումնական, ստեղծարար և տեխնոլոգիական կենտրոններ: Հանդիպումներ կլինեն պետական պաշտոնյաների և մշակութային գործիչների հետ: Մասնակիցների համար կազմակերպվելու է նաև ճամբարային քառօրյա ծրագիր»:

