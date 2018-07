Խաչատուրովը Հայաստանի համար անձեռնմխելի չէ

ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովն անձեռնմխելի է ընդունող երկրի տարածքում, ուղարկող երկրի համար նա անձեռնմխելի չէ, այս դեպքում ուղարկող երկիրը Հայաստանն է:

Խաչատուրովի դիվանագիտական անձեռնամխելիության մասին Վիեննայի միջազգայնագրի համապատասխան հոդվածը՝ վերը նշված բովանդակությամբ իր ֆեյսբուքյան էջում մեջբերել է Արա Պապյանը.

«Խաչատուրովի դիվանագիտական անձեռնամխելիության մասին:

Ըստ Դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի միջազգայնագրի (1961) 31-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, դիվանագիտական գործակալը օգտվում է անձեռնամելիությունից միայն ընդունող երկրի տարածքում: Նա անձեռնամխելի չէ ուղարկող երկրի համար:

Տվյալ դեպքում ուղարկող երկիրը Հայաստանն է:

Vienna Convention on Diplomatic Relations

1961

Article 31

4.The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State»: