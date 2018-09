Հոկտեմբեր ամսվա տեղումների քանակը կլինի նորմայից ավելի

Հայաստանի ԱԻՆ-ը ներկայացրել է հոկտեմբերի կլիմայական բնութագիրը եւ ամսական կանխատեսումը:

Արարատի եւ Արմավիրի մարզեր, Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզի նախալեռնային շրջաններ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +12...+14 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը՝ մինչեւ +26...+28 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչեւ +1...+3 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ -5...-6 C, առավելագույնը՝ +31...+32 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման՝ 27-32 մմ):

Շիրակի,Գեղարքունիքի մարզեր, Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզի լեռնային շրջաններ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +6...+8 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` մինչեւ +2 ...+23 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում, գիշերը մինչեւ -2..-5 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ -1 ...-15 C, առավելագույնը՝ +25...+28 C):

Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` 38-66 մմ):

Լոռու մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +8...+1 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` մինչեւ +22...+25 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչեւ ...+3 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ -1 ...-14 C, առավելագույնը՝ +28...+3 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` 44-49 մմ):

Տավուշի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +9...+12 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը` մինչեւ +25...+28 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչեւ +2...+5 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ -5...-6 C, առավելագույնը՝ +28...+3 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` 62-63 մմ):

Վայոց ձորի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է նախալեռնային շրջաններում +12...+14 C, լեռնային շրջաններում` +6...+8 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը նախալեռնային շրջաններում մինչեւ +26...+28 C, լեռնային շրջաններում՝ +2 ...+23 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը նախալեռնային շրջաններում մինչեւ` +1...+3 C, լեռնային շրջաններում` -2...-5 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ նախալեռնային շրջաններում -5...-6 C, առավելագույնը՝ +31...+32 C, լեռնային շրջաններում նվազագույնը՝ -1 ...-13 C, առավելագույնը՝ +25...+28 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` նախալեռնային շրջաններում 3 -4 մմ, լեռնային շրջաններում 7 -72 մմ ):

Սյունիքի մարզ

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է հովտային շրջաններում +13...+15 C, նախալեռնային շրջաններում` +8...+1 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը հովտային շրջաններում մինչեւ` +26...+3 C, նախալեռնային շրջաններում՝ +2 ...+24 C, երրորդ տասնօրյակում` օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը հովտային շրջաններում մինչեւ` +2...+5 C, նախալեռնային շրջաններում` ...-3 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ հովտային շրջաններում -4...-5 C, առավելագույնը՝ +32...+33 C, նախալեռնային շրջաններում նվազագույնը՝ -12...-15 C, առավելագույնը՝ +25...+28 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` հովտային շրջաններում 3 -55 մմ, նախալեռնային շրջաններում 39-74 մմ):

Երեւան քաղաք

Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը սպասվում է +12...+13 C, որը մոտ է բազմամյա միջին արժեքին: Առանձին օրեր հնարավոր է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում ցերեկը՝ մինչեւ +26...+28 C, երրորդ տասնօրյակում՝ օդի ջերմաստիճանի նվազում` գիշերը մինչեւ +2...+4 C (հոկտեմբերին դիտված պատմական նվազագույնը՝ -4...-5 C, առավելագույնը՝ +32...+33 C): Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմայից ավելի (նորման` 27-32 մմ):