Այս մարդիկ իրական վտանգ են ներկայացնում յուրաքանչյուրիս կյանքի համար․ Հրավիրվում է ոստիկանության ուշադրությունը

Ֆեյսբուքյան օգտատեր Հայկ Ղուկասյանը գրում է․

«Այս մարդիկ ապրում են մեր հետ, մեր կողքին ու կարծում եմ ոչ ոք չի առարկի, որ ավելի քան ռեալ վտանգ են ներկայացնում յուրաքանչյուրիս կյանքի և առողջության համար:

Տեսահոլովակում երևում են բավականին շատ պետհամարանիշեր, ինչպես նաև վարորդների անուններ և նկարներ։ Հուսով եմ՝ Ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության կենթարկի կարգազանց վարորդներին։

Ուստի խնդրում եմ ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանությանը ավելի զգոն լինել և կանխել նման երևույթները, իսկ վարորդների հանդեպ կիրառել համապատասխան ու հնարավորինս խիստ պատիժ։

Ազգային Ժողովի պատգամավորներին խնդրում եմ մշակել օրինագիծ, ըստ որի նման վարորդներին ուղղակի և միանգամից կզրկեն վարորդական իրավունքից, իսկ ով չունի՝ հետագա ՎԻ-ի ձեռք բերումից։ Մեքենան պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելը հարցի լուծում չէ, տուգանելը նույնպես խնդրի ամբողջական լուծում չէ, մանավանդ, երբ երիտասարդներից ոմանք արդեն իսկ հասցրել են տուգանվել 2018-ին, բայց ինչպես տեսնում ենք՝ նույն ոգով շարունակում են։

Խնդրում եմ՝ պահպանեք ՀՀ քաղաքացիների անվտանգությունը:

ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia, Ճանապարհային Ոստիկանություն / Road Police of the Republic of Armenia, National Assembly of Armenia / Ազգային ժողով, Երևանի քաղաքապետարան / Yerevan Municipality, Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան»

